«Лукойл» покупает дочернее предприятие Shell в России

Российская нефтяная компания «Лукойл» намерена приобрести дочернее предприятие англо-голландской компании Shell в России, которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области. Об этом говорится в сообщении «Лукойла» от 12 мая.

«Лукойл» сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл нефть», занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России», — отметили в компании.

Сделка будет завершена в случае одобрения ее Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Помимо завода смазочных материалов в активы Shell входит сеть из 411 АЗС.

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