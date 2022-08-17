Названа главная версия в деле о гибели шестилетней девочки под Пермью

В деле о гибели шестилетней девочки в Пермском крае приоритетной является версия несчастного случая. Об этом 15 августа сообщили волонтеры в беседе с «КП-Пермь».

«У нас версия, что это несчастный случай, что поначалу крышка этого колодца была открыта», — сказали волонтеры.

По данным источника «Известий», эксперты не исключают того, что ребенок мог быть убит, после чего его тело выбросили в колодец. Однако никаких подозреваемых в рамках этого дела пока нет.

Допрошено уже более 30 человек, проверки ведутся с помощью полиграфа, но доказательств того, что ребенок стал жертвой убийства — нет.

Ранее в этот день в Сети появились кадры из Пермского края, на которых показана работа полиции около колодца, где обнаружили тело шестилетней девочки.

По предварительной информации, ребенок вышел из дома вечером в пятницу, 12 августа. С тех пор о местонахождении девочки ничего не было известно. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа был организован масштабный поиск ребенка.

14 августа тело девочки нашли в колодце с водой возле магазина, куда она пошла.

СУ СК России по Пермскому краю расследует уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Однако существует также версия того, что девочка могла упасть, потому что люк был плохо закрыт. Точную причину гибели установит экспертиза.