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Пропавшую в Пермском крае девочку обнаружили в колодце с водой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Тело пропавшей в Пермском крае шестилетней девочки обнаружили в колодце с водой возле магазина, куда она пошла, сообщил источник «Известий» в воскресенье, 14 августа.

«Там люк плохо закрыт был, скорее всего, упала», — предположил он.

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Позднее в этот день региональное управление Следственного комитета России (СКР) подтвердило в Telegram, что в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа Пермского края в колодце с водой обнаружено тело девочки, которую разыскивали правоохранители, волонтерские организации и добровольцы.

«Следственными органами СУ СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка», — добавили в ведомстве.

По данным источника «Известий», эксперты не исключают того, что ребенок мог быть убит, после чего его тело выбросили в колодец. Точную причину гибели установит экспертиза.

Ранее, 14 августа, в Пермском крае объявили вознаграждение 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет в поисках шестилетней девочки, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

По предварительной информации, ребенок вышел из дома вечером в пятницу, 12 августа. С тех пор о местонахождении пермячки ничего не было известно. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа был организован масштабный поиск ребенка.

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