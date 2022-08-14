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В Пермском крае объявили вознаграждение за помощь в поисках девочки

В Пермском крае объявили вознаграждение 500 тыс. рублей за помощь в поисках шестилетней девочки
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Фото: Управление СК РФ по по Пермскому краю
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В Пермском крае объявлено вознаграждение 500 тыс. рублей за информацию, которая поможет в поисках шестилетней девочки. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

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По предварительной информации, ребенок вышел из дома вечером в пятницу, 12 августа. С тех пор о местонахождении пермячки ничего не известно.

Отмечается, что в поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа организован масштабный поиск, устанавливаются и допрашиваются все возможные свидетели и очевидцы.

«Всех, кто обладает любой информацией о пропавшей, просьба сообщать в полицию по телефону 102 или по телефону 8 (342) 249-54-55. За информацию, которая может помочь в поисках ребенка, ГУ МВД России по Пермскому краю предусмотрено вознаграждение в размере 500 тыс. рублей», — сообщают в СК.

Конфиденциальность и анонимность гарантируются, дополняет ведомство.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в этот день сообщалось о поисках двух братьев — 11-летнего Евгения и 13-летнего Константина Атамасовых. Мальчики ушли из дома утром 12 августа и не вернулись. Волонтеры организовали поиск детей.

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