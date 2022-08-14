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В Перми пропали два несовершеннолетних брата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Двое несовершеннолетних мальчиков из Перми — 11-летний Евгений и 13-летний Константин Атамасовы — ушли из дома утром в пятницу, 12 августа, и не вернулись. Волонтеры организовали поиски детей.

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В группе соцсети «ВКонтакте» региональной общественной организации по поиску пропавших людей «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой» сообщается, что мальчики ушли по улице Уральской в Мотовилихинском районе города. Там же приведены их приметы.

«Точка сбора: город Пермь, Мотовилихинский район, улица Уральская 88а. Форма одежды: по погоде, удобная, яркая. С собой желательно иметь воду, заряженный полностью телефон», — уточняется в рекомендации для волонтеров-поисковиков.

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