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В Сети появились кадры с места обнаружения тела девочки в Пермском крае

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Фото: КП-Пермь
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Появились кадры из Пермского края, на которых показана работа полиции около колодца, где обнаружили тело шестилетней девочки.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, территорию оцепили оградительной лентой, передает «КП-Пермь» со ссылкой на очевидца, который принимал участие в поисках ребенка.

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По предварительной информации, ребенок вышел из дома вечером в пятницу, 12 августа. С тех пор о местонахождении девочки ничего не было известно. В поселке Верхнечусовские Городки Чусовского городского округа был организован масштабный поиск ребенка.

14 августа тело девочки нашли в колодце с водой возле магазина, куда она пошла.

СУ СК России по Пермскому краю расследует уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». По данным источника «Известий», эксперты не исключают того, что ребенок мог быть убит, после чего его тело выбросили в колодец. Точную причину гибели установит экспертиза. Однако существует также версия того, что девочка могла упасть, потому что люк был плохо закрыт.

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