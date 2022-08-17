Падение экономики РФ в 2022 году составит 4,2%

ВВП России в этом году упадет на 4,2%, что станет максимумом с 2009 года. В следующем году сокращение составит 2,7%. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения прогноза социально-экономического развития на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов. Документ подготовило Минэкономразвития.

«Удалось избежать резкого спада в экономике, то, что в марте прогнозировали многие аналитики: «бултыхание на дне». Траектория [спада] более плавная. Но при этом в следующем году тоже ожидается некоторый спад, это связано с объективными факторами и статистическим эффектом. Первый квартал этого года был очень высоким», — пояснил собеседник.

Инфляция на конец 2022-го будет 13,4%. Также источник отметил, что месячная дефляция может сохраниться до сентября включительно, но уже за счет сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара в 2022-м составит 68,1 рублей, инвестиции в основной капитал упадут на 10,8%, сокращение реальной зарплаты составит 2,9%, а реальных доходов 2,8%.

В 2023 году ВВП упадет на 2,7%, инвестиции на 4,9%, реальные доходы вырастут на 1,2%, оборот розничной торговли на 2%, объем платных услуг на 1,3%.

Основную поддержку экономике сейчас оказывает профицит счета торговых операций платежного баланса на фоне ограничения импорта и высоких мировых цен на основные статьи экспорта, пояснил аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский.

Улучшение показателей макропрогноза на этот год может объясняться тем, что сейчас индекс деловой активности выше, чем изначально ожидалось, а ожидания по росту безработицы меньше, объяснил зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов. Также удалось снизить давление санкционных мер, благодаря решениям по стимулированию потребительской активности, денежному обращению и выстраиванию внешнеэкономической деятельности.

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Повышенные ожидания: Минэк существенно улучшил макропрогноз на 2022 год