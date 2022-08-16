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Сюжет:

Швеция вернулась к использованию мазута из-за роста цен на газ

Bloomberg: рост цен на газ заставил Швецию вернуться к использованию мазута
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Фото: Global Look Press/Jon Super
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В Швеции запустили резервную электростанцию, работающую на мазуте, в связи с рекордными ценами на газ в стране. Об этом во вторник, 16 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на представителя шведского энергетического оператора Uniper SE.

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«Швеция полагается на старую электростанцию Karlshamnsverket (Карлсхамн), работающую на мазуте, чтобы поддерживать свет на юге, поскольку ветрогенерация и перебои в работе АЭС приводят к рекордному росту цен. В этой части страны цены достигли исторического максимума, подскочив на 51%», — говорится в публикации.

По данным оператора Uniper SE, станция работает регулярно уже около недели.

Karlshamnsverket — резервная ТЭС в Швеции, построенная в начале 1970-х годов. Ее общая мощность составляет 662 МВт. Обычно потребности в электричестве Швеции покрывают гидро, атомная и ветряная электроэнергия. Резервная электростанция используется в случаях приостановки производства и необычно высокого спроса.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что стоимость электроэнергии в Швеции в среднем выросла в пять раз по сравнению с показателями 2020 года. По словам лидера оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, это вызывает у правительства сложности с планированием цен на электричество. Он добавил, что домашние хозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.

30 июля оператор электросетей Швеции Svenska kraftnät предупредил о возможных отключениях электричества грядущей зимой. По словам главного стратега компании Никласа Дамсгорда, приостановка в подаче электроэнергии может быть в утреннее время, когда нагрузка на энергосеть выше всего.

В конце июля цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и продолжают расти. Европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок энергоресурса из РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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