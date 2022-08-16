Швеция вернулась к использованию мазута из-за роста цен на газ

В Швеции запустили резервную электростанцию, работающую на мазуте, в связи с рекордными ценами на газ в стране. Об этом во вторник, 16 августа, агентство Bloomberg со ссылкой на представителя шведского энергетического оператора Uniper SE.

«Швеция полагается на старую электростанцию Karlshamnsverket (Карлсхамн), работающую на мазуте, чтобы поддерживать свет на юге, поскольку ветрогенерация и перебои в работе АЭС приводят к рекордному росту цен. В этой части страны цены достигли исторического максимума, подскочив на 51%», — говорится в публикации.

По данным оператора Uniper SE, станция работает регулярно уже около недели.

Karlshamnsverket — резервная ТЭС в Швеции, построенная в начале 1970-х годов. Ее общая мощность составляет 662 МВт. Обычно потребности в электричестве Швеции покрывают гидро, атомная и ветряная электроэнергия. Резервная электростанция используется в случаях приостановки производства и необычно высокого спроса.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что стоимость электроэнергии в Швеции в среднем выросла в пять раз по сравнению с показателями 2020 года. По словам лидера оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, это вызывает у правительства сложности с планированием цен на электричество. Он добавил, что домашние хозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.

30 июля оператор электросетей Швеции Svenska kraftnät предупредил о возможных отключениях электричества грядущей зимой. По словам главного стратега компании Никласа Дамсгорда, приостановка в подаче электроэнергии может быть в утреннее время, когда нагрузка на энергосеть выше всего.

В конце июля цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей и продолжают расти. Европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок энергоресурса из РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.