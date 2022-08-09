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Стоимость электроэнергии в Швеции выросла в пять раз

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Daniel Kreher
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Стоимость электроэнергии в Швеции в среднем выросла в пять раз по сравнению с показателями 2020 года, что вызывает у правительства сложности с планированием цен на электричество. Об этом 9 августа заявил лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон.

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«Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики», — приводит его слова телеканал SVT.

Кристерссон добавил, что домашние хозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.

Он также подчеркнул, что существуют международные причины возникшей ситуации в Швеции и, по его мнению, конфликт вокруг Украины нельзя считать главной из них.

Ранее, 3 августа, обозреватель одной из крупнейших газет Швеции Svenska Dagbladet Питер Веннблад заявил, что коллапс шведской электросистемы произошел полностью по собственной вине, ее не стоит перекладывать на президента России Владимира Путина. По его словам, когда на рубеже тысячелетий были выведены из эксплуатации атомные энергетические реакторы на АЭС в Барсебеке, стало ясно, что шведская электроэнергетическая система станет более шаткой. Автор подчеркивает, что риск нехватки электроэнергии на юге Швеции обусловлен остановкой атомных реакторов, которые ранее снабжали электроэнергией значительную часть страны.

30 июля стало известно, что оператор электросетей Швеции Svenska kraftnät предупредил о возможных отключениях электричества грядущей зимой. По словам главного стратега компании Никласа Дамсгорда, приостановка в подаче электроэнергии может быть в утреннее время, когда нагрузка на энергосеть выше всего. Так, часть потребителей может временно остаться без электричества во избежание аварии энергосистемы.

В тот же день сообщалось, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет, потому что европейские страны сталкиваются с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок энергоресурса из РФ.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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