В Швеции предупредили о возможном отключении электричества предстоящей зимой

Оператор электросетей Швеции Svenska kraftnät предупредил о возможных отключениях электричества грядущей зимой, написала 30 июля газета Dagens Nyheter.

«Svenska kraftnät опасается, что может возникнуть необходимость отключения электричества для некоторых потребителей», — говорится в статье.

Главный стратег компании Никлас Дамсгорд сообщил изданию, что приостановка в подаче электроэнергии может быть в утреннее время, когда нагрузка на энергосеть выше всего. Это может происходить как в автоматическом, так и в ручном режиме. Так, часть потребителей может временно остаться без электричества во избежание аварии энергосистемы.

Ранее в этот день Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Уточняется, что базовая стоимость электроэнергии растет, потому что европейские страны сталкивается с экстремальной жарой и перспективой зимнего дефицита газа из-за дальнейшего сокращения поставок энергоресурса из РФ.

Агентство Reuters 28 июля написало, что в Великобритании не исключают вероятности перебоев в подаче электроэнергии в зимний период из-за неопределенности с поставками российского газа в Европу.

По прогнозам National Grid ESO (дочернее предприятие компании-оператора единой британской энергосистемы National Grid), самым тяжелым временем для страны станет первая половина декабря. Как отмечается, несмотря на то, что Великобритания не так сильно зависит от газа из РФ, как другие государства, прекращение поставок всё равно будут иметь последствия.