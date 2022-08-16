В ООН положительно оценили состоявшийся разговор Гутерриша с Шойгу

Разговор генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша и министра обороны России Сергея Шойгу, состоявшийся накануне, прошел хорошо, заявил на брифинге 16 августа официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь провел очень хороший телефонный разговор с Шойгу. Затрагивались вопросы договоренностей по экспорту зерна по Черному морю, а также содействие экспорту продовольствия и удобрений из РФ на глобальные рынки», — сказал он.

Как рассказали в Минобороны РФ 15 августа, Шойгу и Гутерриш в ходе телефонных переговоров обсудили также условия безопасной работы Запорожской АЭС.

Кроме того, в ведомстве добавили, что собеседники обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» относительно инцидента в СИЗО в Еленовке.

29 июля сообщалось, что вооруженные силы Украины с помощью ракетной системы залпового огня HIMARS нанесли удар по изолятору с украинскими военнопленными.