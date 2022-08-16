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Bayer продолжит поставки российским аграриям

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Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku
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Германский медико-биологический концерн Bayer AG решил продолжить поставки основных сельскохозяйственных решений российским аграриям, чтобы они могли внести вклад в удовлетворение мирового спроса. Об этом 16 августа говорится в сообщении на портале The Globe and Mail.

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В компании выразили надежду, что «российские власти продолжат обеспечивать свободные поставки сельхозпродукции».

В Bayer полностью привержены борьбе с тем, что может стать беспрецедентным продовольственным кризисом, и разделяют мнение ООН о том, что доступ к украинским и российским продуктам питания необходим для снижения давления на глобальную продовольственную систему.

В марте компания заявила о приостановке всех инвестиционных проектов, а также рекламной и маркетинговой деятельности в России и Белоруссии. Также были прекращены все поставки, не имеющие жизненно важного значения для конечного потребителя.

В июле в ООН заявили, что мир столкнется с массовым голодом, неконтролируемой миграцией, политической дестабилизацией, если не будут приняты меры по решению вопросов с продовольственным кризисом. Генсек ООН Антониу Гуттериш отметил, что во избежание голода в уязвимых регионах необходимо вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки.

В апреле глава отдела «Общественность и устойчивое развитие» в Bayer AG Матиас Бернингер заявил, что в 2023 году в мире произойдет величайший голод в истории человечества. По его мнению, ожидаются очень низкие урожаи.

В середине марта ситуация, сложившаяся в связи с санкциями стран Запада против России, отразилась на российском фармацевтическом рынке. Некоторые крупные фармдистрибьюторы приостановили поставки в аптеки для пересчета цен. Кроме того, изменились пути доставки препаратов в Россию, что вызвало временный ажиотажный спрос на лекарства.

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