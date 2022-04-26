В ФРГ предупредили о «величайшем голоде» в истории человечества в 2023 году

Нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине и введенных санкций приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточно сельхозпродукции, что спровоцирует крупнейший продовольственный кризис в мире в 2023 году. Об этом говорится в публикации немецкого портала Compact.

«В случае каких-либо сбоев с 2023 года неизбежны значительно более низкие урожаи», — рассказал глава Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквид.

Прогноз, сделанный Матиасом Бернингером, который раньше был статс-секретарем в федеральном министерстве сельского хозяйства, а теперь возглавляет отдел «Общественность и устойчивое развитие» в Bayer AG, еще более радикален. По его мнению, в 2023 году в мире произойдет величайший голод в истории человечества.

Боннский экономист Матин Каим считает, что ситуация на Украине заставит голодать еще 100 млн человек. С ним согласен исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его мнению, конфликт в Восточной Европе будет иметь «невообразимые последствия». Голод вызовет новые миграционные потоки, которые могут «сделать кризис с сирийскими беженцами похожим на пикник в парке».

По мнению аналитиков, на мир надвигается величайший экономический кризис с 1945 года — обнищание, которое большинство из нас не знало ранее.

22 апреля в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили «Известиям», что конфликт на Украине чреват не только глобальным ростом бедности и голода, но и ставит под угрозу всемирное здравоохранение, образование и гендерное равенство.

Главной причиной назван срыв поставок сельхозпродукции из РФ и с Украины. Еще один влияющий на глобальное благосостояние фактор — западные санкции в отношении России. По словам экспертов, с ними в том числе сопряжен общемировой рост цен.

Как полагает генсек ООН Антониу Гутерриш, конфликт на Украине станет «тихой атакой» на развивающиеся страны. Кризис погрузит до 1,7 млрд человек, более одной пятой человечества, в нищету и голод. Он напомнил, что на Украину и Россию приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

12 апреля доцент программы «Международная политика и безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что антироссийские санкции могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна. В этом случае голод угрожает многим государствам, прежде всего на Ближнем Востоке и в Африке.