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Пушков прокомментировал изменение школьной программы по истории на Украине

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Фото: РИА Новости
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал изменение содержания школьной программы на Украине по истории из-за спецоперации Москвы по защите мирного населения Донбасса.

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Об этом стало известно ранее во вторник. Согласно сообщению интернет-газеты «Страна», теперь украинским школьникам СССР в курсе истории будут позиционировать как «правительство имперского типа», которое «присвоило суверенитет» Украинской ССР и проводило «политику обрусения».

«Как можно было «присвоить» суверенитет Украинской ССР, если она была создана по инициативе Москвы? Это первое. Второе: если была создана изначально независимая Украинская ССР, чей суверенитет был якобы присвоен Россией, то как же быть с большевиками-украинцами, которые ее создавали, возглавляли, проводили коллективизацию? Не они ли добровольно подчинили Украину центру?» — написал он в своем Telegram-канале.

Пушков также подчеркнул, что пособник гитлеровцев Степан Бандера, который сейчас является героем для киевского режима, «ненавидел Украинскую ССР».

«Так чем же им так дорог «суверенитет» коммунистического образования, с которым боролся Бандера? Как всегда, у киевских горе-историков концы с концами не сходятся. Куда проще объявить украинцев наследниками атлантов», — заключил сенатор.

12 августа сообщалось, что школы Киева приняли решение полностью отказаться от преподавания учебной программы на русском языке и изучения его в качестве дополнительного предмета.

9 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьная программа в украинских образовательных учреждениях была нацелена на формирование негативного образа России и агрессии к ней. Он указал, что в учениках вырабатывалось противостояние русской культуре.

20 июня заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко предложил исключить русскую литературу из школьной программы.

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