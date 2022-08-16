Глава Минобороны России Шойгу заявил, что СВО на Украине развеяла миф о супероружии Запада

Спецоперация по защите Донбасса развеяла миф о «супероружии», которое западные страны поставляют Украине. Об этом 16 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях. Существенного влияния на ситуацию они не оказали», — сказал он.

Глава Минобороны РФ отметил, что российское оружие в свою очередь в боях подтвердило лучшие качества. По его словам, российская сторона внимательно изучает трофейные образцы западных вооружений, а их специфические качества учитываются в целях совершения боевых действий и повышения эффективности вооружений РФ.

«Поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение, гибель мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада», — подчеркнул он.

13 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал об уничтожении пусковой установки HIMARS и склада c боеприпасами к ней в районе Краматорска в Донецкой Народной Республике. Днем ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны сбили две ракеты РСЗО HIMARS в районе Новой Каховки.

Страны Запада отправляют украинской стороне оружие и военную технику на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. В РФ заявляли, что такие действия затягивают конфликт. Шойгу 5 июля рассказал, что часть поставляемого вооружения оказывается на черном рынке.

О начале спецоперации российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — освобождение ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация киевского режима, отметили в Кремле.

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