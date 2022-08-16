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В Госдуме отреагировали на создание на Украине «совета по деоккупации Крыма»

Депутат Калашников отреагировал на создание на Украине «совета по деоккупации Крыма»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников 16 августа прокомментировал создание на Украине «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма».

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«Это тоже самое, что создавать совет по освоению Луны или Марса. Что хочешь — то и будут делать, но если они при этом будут еще и преступления совершать, например, где-то что-то взорвалось, по крайней мере сегодня, они не берут на себя ответственность. Но если они это будут делать, они должны будут получить ответ, поскольку это территория РФ. А так пусть создают», — сказал Калашников.

На вопрос о том, стоит ли России опасаться провокаций на фоне создания данного совета, депутат ответил, что России всегда стоит чего-то опасаться, «пока есть такие безответственные люди, которые неизвестно чего и неизвестно как делают».

«Особенно на фоне их территорий претензий, которые они себе нарисовали», — заключил Калашников.

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский заявил о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма», чтобы «координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность «Крымской платформы». Он отметил, что ожидает расширения географии, уровня и количества участников.

В августе 2021 года в Киеве прошел саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины. На нем обсуждался вопрос «возвращения» контроля над Крымом. В мероприятии приняли участие более 40 стран и международных организаций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».

11 августа 2022-го депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста.

До этого, в июне, представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Украины намерены вернуть полуостров военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению российского региона под контроль Киева первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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