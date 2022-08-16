Мэр Нарвы отказалась от выборов в парламент из-за переноса памятника Т-34

Мэр эстонского города Нарвы Катри Райк объявила, что откажется от выдвижения на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 года из-за решения правительства о переносе танка Т-34. Памятник посвящен советским воинам-освободителям. Об этом она сообщила во вторник, 16 августа, передает ERR.

Райк не допускает возможности нахождения рядом с людьми, которые приняли такое решение в обход городских властей.

Нарва — третий по величине город Эстонии после Таллина и Тарту. Его население около 60 тыс. человек, где более 95% жителей считают родным языком русский.

О переносе Т-34 в Эстонский военный музей в Виймси стало стало известно утром 16 августа.

Ранее сообщалось, что 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибудет в Нарву для обсуждения ситуации с переносом советских памятников. Она заявила, что правительство признает право местных жителей чтить традиции, однако это не должно происходить так, чтобы задевались чувства других жителей Эстонии.

6 августа стало известно, что власти Эстонии учредили комиссию по монументам, которая в режиме секретности готовит планы по демонтажу надгробий и памятников с символикой СССР.

3 августа более 100 жителей Нарвы собрались возле памятника танку Т-34 для защиты от сноса. Позднее городские власти заявили в соцсетях, что информация о демонтаже памятника является ложной, и призвали не вестись на провокации.