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В России построят четыре станции предупреждения о ракетном нападении

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Фото: Министерство обороны РФ
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В России в ближайшее время построят новейшие станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) на четырех направлениях. Об этом 16 августа сообщил главный конструктор СПРН, генеральный директор международной акционерной корпорации (МАК) «Вымпел» Сергей Боев, выступая в рамках форума «Армия-2022».

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«Идет строительство на Юге, идет строительство на Севере. Идет разработка двух новых направлений по постановке радиолокационных средств и комплексов - это Дальний Восток и Северо-Запад», — отметил он.

Также Боев сообщил, что успешно завершена модернизация СПРН в целом.

Ранее Боев рассказал, что модернизированная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России заступила на опытно-боевое дежурство.

Ранее, 16 февраля, начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России Сергей Сучков анонсировал обновление системы предупреждения о ракетном нападении. Он сообщил, что к 2030 году СПРН полностью перейдет на радиолокационные станции (РЛС) высокой заводской готовности «Воронеж».

Сучков отмечал, что в планах модернизировать ряд РЛС высокой заводской готовности, находящихся на боевом дежурстве в Краснодарском крае, Иркутской области, а также создание в Ленинградской области новых средств, обладающих улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.

Год назад гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщал, что планируется модернизировать радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома», которую строят в Крыму. Он отмечал, что автоматизация «Яхромы» предполагает упрощение эксплуатации станции.

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