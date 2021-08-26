В России модернизируют станции предупреждения о ракетном нападении «Воронеж»

Радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа «Воронеж» планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома», которую строят в Крыму. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.

«Все новые достижения, которые получаем на новой станции, мы используем при модернизации уже существующих. В период модернизации мы их тоже будем доводить до этого уровня», — заявил Аношко в интервью «РИА Новости».

Специалист добавил, что станции «Яхрома» будут обладать большей помехоустойчивостью, чем существующие аналоги.

«Кроме того, уже в ходе их создания будет реализована технология автоматизированной системы цифрового двойника, позволяющая отслеживать состояние РЛС», — отметил Аношко.

Автоматизация «Яхромы» предполагает упрощение эксплуатации станции. Боевой расчет станции будет меньше, чем на «Воронежах», заключил специалист.

В апреле сообщалось, что контроль за воздушным пространством в Заполярье усилили радарами 1Л119 «Небо-СВУ». В отличие от недавно поставленных Северному флоту радиолокационных станций «Небо-М», новый комплекс работает только на метровых волнах, более компактен и мобилен.

В феврале генеральный конструктор «НИИ дальней радиосвязи» (входит в холдинг «РТИ») Сергей Сапрыкин сообщил, что российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно опробовали на гиперзвуковых целях.