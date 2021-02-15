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Российские РЛС успешно опробовали на гиперзвуковых целях

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Генеральный конструктор «НИИ дальней радиосвязи» (входит в холдинг «РТИ») Сергей Сапрыкин сообщил, что российские радиолокационные станции системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно опробовали на гиперзвуковых целях. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Отвечая на вопрос, может ли СПРН адекватно реагировать на перспективные вооружения, в том числе гиперзвуковые объекты и объекты, которые летят не по баллистической траектории и имеют возможность программируемого управления полетом, Сапрыкина отметил, что эти задачи уже были отработаны.

По его словам, подобные задачи заложили в тактико-техническое задание на новое поколение станций СПРН как минимум 20 лет назад.

«Наша военная наука делает верные долговременные прогнозы. И на испытаниях новых локаторов проверки на перспективные цели прошли успешно. Так что пока ничего нового для нас в целевой обстановке не появилось», — сказал Сапрыкин.

Ранее, 14 февраля об уникальных особенностях российской СПРН рассказал генеральный конструктор и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

Он отметил, что СПРН всегда разрабатывали на пределе научно-технических возможностей, поэтому она может фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет, которые летают со скоростью М=5–6 (число Маха). О завершении госиспытаний СПРН стало известно 14 февраля. По словам Боева, испытания прошли в декабре 2020 года.

22 января сообщалось, что специалисты АО «РТИ» до конца года планировали разработку проекта модернизации РЛС российской системы предупреждения о ракетном нападении. Отмечалось, что план модернизации для РЛС будет индивидуальным. Также утверждалось, что отдельные аналоговые станции СПРН, построенные 15–20 лет назад, полностью переведут на цифровые технологии.

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