Модернизированная СПРН России поставлена на опытно-боевое дежурство

Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России заступила на опытно-боевое дежурство. Об этом заявил журналистам главный конструктор СПРН, генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев в рамках форума «Армия-2022».

«Что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена, в прошлом году были завершены государственные испытания. Уже модернизированная система сегодня готова встать на дежурство. Сейчас успешно ведется опытно-боевое дежурство», — цитирует конструктора ТАСС.

По словам Боева, в настоящее время, согласно утвержденному графику, идет модернизация уже существующих объектов СПРН, речь идет о станциях «Вронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Иркутской области. Эти объекты одними из первых были введены в эксплуатацию.

Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: космического, включающего спутники «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления.

Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.

Ранее, 16 февраля, начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России Сергей Сучков заявил, что к 2030 году в РФ полностью обновят систему предупреждения о ракетном нападении.