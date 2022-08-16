Реклама
Прямой эфир
Интернет
В Минпромторге заявили о переходе ряда госкомпаний на отечественное ПО
Экономика
Крупные банки планируют улучшить условия по кешбэкам
Мир
МИД РФ назвал опасной поездку МАГАТЭ на ЗАЭС через Киев
Общество
Бизнес ожидает продажу магазинов IKEA
Мир
Иран направил ответ на предложения ЕС по ядерной сделке
Общество
Поток иностранных туристов в РФ за три года упал в среднем на 95–97%
Спорт
Россиянка Константинова может войти в совет спортсменов WADA
Происшествия
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за дождей и гроз
Общество
В Европарламенте назвали неправомерным запрет на выдачу виз россиянам
Армия
Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек»
Происшествия
Два автомобиля столкнулись на Садовом кольце в Москве
Мир
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 15

Модернизированная СПРН России поставлена на опытно-боевое дежурство

0
Фото: Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»/Евгений Самарин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России заступила на опытно-боевое дежурство. Об этом заявил журналистам главный конструктор СПРН, генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев в рамках форума «Армия-2022».

«Что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена, в прошлом году были завершены государственные испытания. Уже модернизированная система сегодня готова встать на дежурство. Сейчас успешно ведется опытно-боевое дежурство», — цитирует конструктора ТАСС.

По словам Боева, в настоящее время, согласно утвержденному графику, идет модернизация уже существующих объектов СПРН, речь идет о станциях «Вронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Иркутской области. Эти объекты одними из первых были введены в эксплуатацию.

Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из двух эшелонов: космического, включающего спутники «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления.

Основное назначение системы — в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.

Ранее, 16 февраля, начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России Сергей Сучков заявил, что к 2030 году в РФ полностью обновят систему предупреждения о ракетном нападении.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022