В Китае предупредили об ударе РФ по Лондону при нападении НАТО на Крым
Если НАТО начнет военную агрессию против Крыма, Москва нанесет ракетный удар по Лондону. Соответствующую позицию высказал обозреватель китайского портала Sina.
«Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия своего гнева», — сказал он.
Автор статьи отметил, что главной причиной того, что Запад продолжает способствовать расширению российско-украинского конфликта является понимание западными странами факта, что «мирная и стабильная обстановка может привести к досрочному краху западного гегемонистского порядка».
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