IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России

Мебельный ритейлер IKEA завершил 15 августа онлайн-распродажу остатков своих товаров в России, указано в сообщении на сайте компании.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что теперь магазины бренда будут работать только на выдачу уже оформленных заказов, а также для возврата или обмена товаров.

Ранее, 5 июля, IKEA объявила о начале распродажи товара в преддверии ухода бренда из России. Распродать остатки обещали в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако сайт компании перестал работать в первые же минуты с начала распродажи и пользователи постоянно жаловались на невозможность зайти в профиль. В IKEA заявили, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня появилась информация о том, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.