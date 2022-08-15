Американский экс-разведчик рассказал о новой тактике США на Украине

США разжигают конфликты в мире с целью переключить внимание России и осложнить обстановку на Украине, рассказал бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в ходе онлайн-трансляции на YouTube 10 августа.

По его словам, американское правительство чувствует, что ситуация на Украине идет не по плану, и пытается создать хаос в Европе, как, например, в Косово. По мнению Риттера, США надеются, что Россия начнет менять свои планы из-за новых конфликтов.

«Всё это еще раз доказывает, что американские власти нисколько не задумываются о мире и стабильности в Европе, их интересует лишь получение дешевых политических очков», — считает бывший разведчик.

7 августа Риттер заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут прекратиться, для этого достаточно одного звонка президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с угрозой перекрыть военную помощь Украине. Он уточнил, что Киев примет решение прекратить атаки, поскольку сильно нуждается в поставках США вооружения.

Ранее, 6 августа, бывший офицер предрек президенту Украины Зеленскому побег или гибель от рук украинцев, а 23 июля заявил о политической, экономической и военной победе России над Западом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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