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Экс-офицер США Риттер заявил о победе России над Западом по трем направлениям

Экс-офицер США Риттер заявил о политической, экономической и военной победе России над Западом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия одержала политическую, экономическую и военную победу над Западом. Об этом в субботу, 23 июля, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

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«Россия побеждает на всех фронтах. На военном фронте — на поле боя. На политическом — стоит просто взглянуть на коллапс политического порядка в Европе и продолжающееся падение администрации [президента США Джо] Байдена в США», — сказал он в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Он также напомнил, что недавно покинули свои посты премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава итальянского правительства Марио Драги.

По словам Риттера, на экономическом направлении Россия также одерживает победу над Западом, а все антироссийские санкции бумерангом бьют по их авторам.

Кроме того, экс-офицер отметил, что США может вскоре исчерпать запас оружия для поставок Украине, отмечает «Газета.Ru».

21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции ЕС против России наносят вред населению европейских стран. При этом он подчеркнул, что «никакие санкции никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы страны меняли свою позицию».

В тот же день ЕС ввел очередной пакет антироссийских санкций, согласно которому предусматриваются ограничения «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Также ЕС включил в санкционные списки 57 физических лиц и структур из России.

2 июня экономический редактор The Guardian Ларри Эллиотт заявила, что Москва выигрывает экономическую войну, которую развязали против нее западные страны. По ее мнению, на Западе рассматривали ввод санкций как лучшую опцию среди двух остальных: бездействия или военного вмешательства. Но теперь стало очевидно, что данные ограничения не работают так, как хотел Запад, поскольку цены на газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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