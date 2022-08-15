Wildberries сменил название сайта на «Ягодки» в рамках рекламной акции

Название официального сайта маркетплейса Wildberries 15 августа изменилось на русскоязычное. Страница стала называться «Ягодки» — приблизительный перевод наименования компании с английского.

В пресс-службе Wildberries рассказали об обновлении сайта в стилистике рекламной кампании, уточняет «Газета.Ru».

Партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников в беседе с «Известиями» отметил, что изменение названия сайта никаких правовых последствий не несет. Однако, по его словам, в теории переименование может повлечь претензии от обладателей более ранних обозначений, либо тождественных названию «Ягодки».

В то же время первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал выразил мнение, что в условиях популярности маркетплейсов смена названий или их адаптация и русификация становятся вопросом маркетинга и повышения лояльности потребителей. Он считает, что обширная целевая аудитория Wildberries готова позитивно принять изменения.