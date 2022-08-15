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Юрист рассказал о правовых последствиях переименования Wildberries в «Ягодки»

Юрист Ситников рассказал о правовых последствиях переименования сайта Wildberries в «Ягодки»
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Изменение названия сайта маркетплейса Wildberries на «Ягодки» никаких правовых последствий не несет. Об этом 15 августа «Известиям» рассказал партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников.

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«Вероятно, компания уже подала заявку на регистрацию такого товарного знака и наверняка провели комплаенс на предмет того, не будут ли они нарушать использованием такого обозначения права тех, у кого уже оно, возможно, уже используется в качестве товарного знака или наименования компании по оказанию однородных услуг», — сказал он.

Юрист отметил, что в теории переименование может повлечь претензии от обладателей более ранних обозначений, либо сходных до степени смешения, либо тождественных обозначению «Ягодки».

О смене названия интернет-магазина на сайте стало известно ранее в этот день.

Как заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, в условиях популярности маркетплейсов смена названий или их адаптация и русификация становятся вопросом маркетинга и повышения лояльности потребителей.

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