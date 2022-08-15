Эксперты объяснили переименование Wildberries в «Ягодки»

В условиях популярности маркетплейсов смена названий, или их адаптация и русифицация становятся вопросом маркетинга и повышения лояльности потребителей. Об этом 15 августа рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, комментируя переименование сайта Wildberries на «Ягодки».

«Здесь речь идет скорее об общем тренде на ребрендинг последнего времени. Именно сейчас обширная целевая аудитория Wildberries вполне готова позитивно принять изменения, а маркетологи могут ввести новые инструменты для работы в обновленном бренде», — отметил он.

Компании, прошедшие через ребрендинг, показывают рост спроса, что подталкивает многих бизнесменов к подобному шагу, добавил эксперт.

«Статистика рынка последних трех лет красноречиво свидетельствует о неуклонном росте популярности этого маркетплейса и в данный момент ребрендинг является несомненным драйвером нового витка развития», — заключил Сигал.

Как добавила digital-директор Svoboda Agency Мария Сорвачева, ребрендинг Wildberries связан с тенденцией на русификацию названий.

«В целом есть достаточно много компаний, которые основаны изначально с названием на латинице, и сейчас идет волна переименований», — продолжила она.

В пример она привела «Вкусно и точка», а также известные западные бренды, ушедшие из России и находящиеся в процессе смены названия. Сорвачева отметила, что Wildberries придется вложиться в смену названий на всех площадках, включая склады, онлайн-форматы и многое другое.

15 августа официальный сайт маркетплейса Wildberries сменил название на русскоязычное. Страница сайта стала называться «Ягодки».