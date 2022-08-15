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Эксперты объяснили переименование Wildberries в «Ягодки»

Эксперт Сигал: переименование Wildberries на «Ягодки» стало вопросом маркетинга
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В условиях популярности маркетплейсов смена названий, или их адаптация и русифицация становятся вопросом маркетинга и повышения лояльности потребителей. Об этом 15 августа рассказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, комментируя переименование сайта Wildberries на «Ягодки».

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«Здесь речь идет скорее об общем тренде на ребрендинг последнего времени. Именно сейчас обширная целевая аудитория Wildberries вполне готова позитивно принять изменения, а маркетологи могут ввести новые инструменты для работы в обновленном бренде», — отметил он.

Компании, прошедшие через ребрендинг, показывают рост спроса, что подталкивает многих бизнесменов к подобному шагу, добавил эксперт.

«Статистика рынка последних трех лет красноречиво свидетельствует о неуклонном росте популярности этого маркетплейса и в данный момент ребрендинг является несомненным драйвером нового витка развития», — заключил Сигал.

Как добавила digital-директор Svoboda Agency Мария Сорвачева, ребрендинг Wildberries связан с тенденцией на русификацию названий.

«В целом есть достаточно много компаний, которые основаны изначально с названием на латинице, и сейчас идет волна переименований», — продолжила она.

В пример она привела «Вкусно и точка», а также известные западные бренды, ушедшие из России и находящиеся в процессе смены названия. Сорвачева отметила, что Wildberries придется вложиться в смену названий на всех площадках, включая склады, онлайн-форматы и многое другое.

15 августа официальный сайт маркетплейса Wildberries сменил название на русскоязычное. Страница сайта стала называться «Ягодки».

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