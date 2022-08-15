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СМИ сообщили о возврате на иранский танкер конфискованной США нефти

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Танкер Lana под иранским флагом собирается покинуть Грецию после завершения процедуры возвращения на него конфискованной ранее нефти, сообщило Reuters 15 августа со ссылкой на источники.

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«Процесс перегрузки (нефти на танкер. — Ред.) завершен», — приводит агентство слова источника.

Накануне портал The Maritime Executive написал, что перевалка около 60 тыс. т иранской нефти, конфискованной в Греции, обратно на иранский танкер Lana завершилась.

Перевозивший иранскую нефть танкер Lana ходил под российским флагом и назывался Pegasus, но сменил владельца и наименование.

19 апреля он был арестован. В это время танкер стоял на якоре из-за механической поломки у порта Каристос на острове Эвбея.

По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу Соединенных Штатов. Часть энергоресурса была перегружена на греческий танкер Ice Energy. В ответ на такие действия иранская сторона задержала два греческих танкера — Delta Poseidon и Prudent Warrior. После этого суд в Греции отменил постановление, разрешавшее передавать США часть иранской нефти, постановил вернуть 60 тыс. т нефти Lana.

2 июля стало известно, что танкер Lana освобожден из-под ареста в Греции. Перевалка нефти началась 12 августа.

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