СМИ сообщили о возврате на иранский танкер конфискованной США нефти
Танкер Lana под иранским флагом собирается покинуть Грецию после завершения процедуры возвращения на него конфискованной ранее нефти, сообщило Reuters 15 августа со ссылкой на источники.
«Процесс перегрузки (нефти на танкер. — Ред.) завершен», — приводит агентство слова источника.
Накануне портал The Maritime Executive написал, что перевалка около 60 тыс. т иранской нефти, конфискованной в Греции, обратно на иранский танкер Lana завершилась.
Перевозивший иранскую нефть танкер Lana ходил под российским флагом и назывался Pegasus, но сменил владельца и наименование.
19 апреля он был арестован. В это время танкер стоял на якоре из-за механической поломки у порта Каристос на острове Эвбея.
По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу Соединенных Штатов. Часть энергоресурса была перегружена на греческий танкер Ice Energy. В ответ на такие действия иранская сторона задержала два греческих танкера — Delta Poseidon и Prudent Warrior. После этого суд в Греции отменил постановление, разрешавшее передавать США часть иранской нефти, постановил вернуть 60 тыс. т нефти Lana.
2 июля стало известно, что танкер Lana освобожден из-под ареста в Греции. Перевалка нефти началась 12 августа.