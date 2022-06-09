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Суд в Греции отменил решение о конфискации иранской нефти в пользу США

Reuters: Суд в Греции отменил решение, разрешающее конфисковать иранскую нефть с танкеров в пользу США
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Фото: REUTERS/Yoruk Isik
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Апелляционный суд Халкиды отменил ранее вынесенное постановление, разрешавшее властям Греции задерживать танкеры с иранской нефтью и передавать США часть перевозимого груза. Об этом сообщило в четверг, 9 июня, агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Иск об отмене решения принят судом»,— сказал источник агентства.

При этом отмечается, что теперь вынесенный вердикт будет трудно изменить.

Информацией о том, собираются ли правительство Греции или США оспорить решение, Reuters не располагает.

26 мая стало известно, что Греция собирается передать США иранскую нефть, которую перевозили на российском танкере Lana, задержанном в апреле в Средиземном море. В том же месяце танкер отпустили. На его борту, по данным СМИ, было 115 тыс. т иранской нефти.

После этого Тегеран предпринял ответные меры и уже 27 мая силы Корпуса стражей исламской революции задержали в Персидском заливе два греческих танкера. Позже Иран пригрозил задержать 17 греческих кораблей из-за действий Афин.

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