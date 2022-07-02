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В Греции освободили из-под ареста российский танкер Lana

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Фото: РИА Новости/Костис Нтантамис
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Российский танкер Lana, перевозивший иранскую нефть, освобожден из-под ареста в Греции. Как сообщает 2 июля телеканал ERT, судно с помощью буксиров направляют в порт Пирей.

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Танкер с нефтью был арестован в апреле, когда стоял на якоре из-за механической поломки у порта Каристос на острове Эвбея. До этого он ходил под флагом РФ и носил название Pegas. Затем судно переименовали в Lana из-за санкций Евросоюза (ЕС).

После задержания судна топливо было конфисковано в пользу США. Иран на это отреагировал негативно, заявив, что танкер был арестован незаконно, а захват груза там назвали «ярким примером международного пиратства».

22 апреля стало известно, что танкер Lana, на борту которого находятся 19 членов экипажа, освобожден. Отмечалось, что владельцы судна представили официальные документы Международной морской организации (ИМО), согласно которым право собственности на танкер было передано компании, не подпадающей под санкции. Однако у буксирной компании появились претензии из-за €2 млн, и судно осталось на месте.

В начале мая США направили в судебные органы Греции запрос о содействии и потребовали ареста груза с судна. Также Вашингтон призвал провести соответствующее расследование, поскольку нефть была иранской, а компания, которая должна была бы получить выгоду от продажи, подозревается в финансировании терроризма.

Страны Запада начали вводить новые антироссийские санкции на фоне спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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