ФСБ предотвратила в Волгоградской области готовившийся Украиной теракт на нефтепроводе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила в Волгоградской области попытку подготовки украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса. Об этом 15 августа сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

Задержаны и нейтрализованы два россиянина, участвующие в праворадикальной группировке «Реструкт» (создана видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом).

«На месте преступления изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что организацию диверсионно-террористического акта под контролем украинских спецслужб осуществляли члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков, входящий в состав нацбатальона «Ураган», и украинец Юрий Ионов — военнослужащий националистического батальона «Азов» (признан в РФ террористическим и запрещен).

«Органами безопасности во взаимодействии с другими правоохранительными органами организованы мероприятия по пресечению преступной деятельности А. Чуенкова и Ю. Ионова, а также розыску их пособников на территории России», — отметили в ведомстве.

9 августа в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что в РФ за первое полугодие текущего года предотвращено 61 преступление террористической направленности.

2 августа в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по Красноярскому краю рассказали о задержании в Норильске сторонника националистов из Украины. Он призывал к совершению теракта на День Победы. Правоохранители обнаружили дома у подозреваемого нацистскую атрибутику.