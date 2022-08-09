За полгода в РФ пресекли 61 преступление террористической направленности

В России за первое полугодие текущего года предотвращено 61 преступление террористической направленности. Об этом сообщили 9 августа в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Из 61 предотвращенного преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет. 32 преступления готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии», — сообщили в НАК в ходе заседания в Москве, состоявшегося во вторник под руководством председателя комитета, директора ФСБ РФ Александра Бортникова.

Бортников подчеркнул, что принимаемые субъектами РФ меры по противодействию терроризму позволили повысить эффективность осуществляемой на федеральном и региональном уровнях работы по недопущению вовлечения молодежи в террористическую деятельность.

При этом отмечается, что различные международные террористические организации и идеологии деструктивных течений не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе через социальный сети.

Кроме того, на фоне российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса в стране отмечается рост деятельности украинских спецслужб и националистических структур по склонению молодых россиян к совершению терактов.

9 июня сотрудники ФСБ РФ нейтрализовали в Ростове-на-Дону ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) из 13 человек. При координации эмиссаров, находящихся на Украине, они целенаправленно распространяли на территории России террористическую идеологию.

Также они вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов в процессе конспиративных собраний.