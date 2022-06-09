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ФСБ нейтрализовала в Ростове-на-Дону террористическую ячейку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Ростове-на-Дону ячейку запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России) из 13 человек. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), состоящая из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона», — говорится в сообщении.

Установлено, что при координации эмиссаров, находящихся на Украине, они целенаправленно распространяли на территории РФ террористическую идеологию, а также вербовали россиян из местных мусульман и трудовых мигрантов в процессе конспиративных собраний.

Кроме того, по местам жительства задержанных были изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации, которые использовались ими для ведения террористической деятельности.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении организатора.

15 апреля ФСБ России задержала в Калужской области четверых участников террористической ячейки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), один из которых готовил теракт на военных объектах региона.

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