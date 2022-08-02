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В Норильске задержан призывавший к теракту сторонник украинских националистов

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В Норильске задержан сторонник националистов из Украины, который призывал к совершению теракта на День Победы. Как сообщила 2 августа пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (УФСБ РФ) по Красноярскому краю, дома у подозреваемого была найдена нацистская атрибутика.

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«Оперативными сотрудниками установлено, что молодой мужчина в Telegram-канале опубликовал видеоматериалы, в которых призывал к совершению террористического акта на территории Норильска», — сообщили в ведомстве.

В Следственном комитете РФ возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

29 июля ФСБ РФ задержала трех граждан Украины, состоящих в организации «Правый сектор» (организация признана террористической и запрещена в РФ), после того как удалось предотвратить замышляемый ими теракт в Липецкой области. Террористы указали сотрудникам ФСБ место тайника в лесу, где хранились компоненты для самодельного взрывного устройства. Кроме того, была найдена их переписка с другими участниками группировки, которая изобличала их намерения.

14 июля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в пяти регионах страны задержаны пособники, собиравшие деньги для террористов под видом благотворительности. Пособники собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Задержания прошли в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях.

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