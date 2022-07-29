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Появились кадры задержания боевиков «Правого сектора» под Липецком

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Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры задержания боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ), после того как удалось предотвратить теракт в регионе, замышляемый ими. Кадры в пятницу, 29 июля, появились в распоряжении «Известий».

На видеозаписи видно, как приезжие мужчина и женщина сначала осматривают место предполагаемого теракта на автовокзале. Всё это время за ними следит камера оперативных сотрудников. Затем показаны кадры задержания диверсантов неподалеку от лесного массива.

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Также террористы указали сотрудникам ФСБ место тайника в лесу, где хранились компоненты для самодельного взрывного устройства. Кроме того, была найдена их переписка с другими участникам группировки, которая изобличает их намерения. На допросе один из задержанных признался, что должен был совершить теракт в Липецке по заданию руководства «Правого сектора».

«Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки в тылу противника. Граждане Украины для подготовки терактов на территории региона посещали вокзалы, и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли сумки и пакеты для проверки бдительности жителей», — рассказал сотрудник специальной службы.

Ранее сообщалось, что в селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию украинцы. Они намеревались подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка».

14 июля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в пяти регионах страны задержаны пособники, собиравшие деньги для террористов под видом благотворительности. Пособники собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Задержания прошли в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях.

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