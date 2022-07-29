Появились кадры задержания боевиков «Правого сектора» под Липецком

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры задержания боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ), после того как удалось предотвратить теракт в регионе, замышляемый ими. Кадры в пятницу, 29 июля, появились в распоряжении «Известий».

На видеозаписи видно, как приезжие мужчина и женщина сначала осматривают место предполагаемого теракта на автовокзале. Всё это время за ними следит камера оперативных сотрудников. Затем показаны кадры задержания диверсантов неподалеку от лесного массива.

Также террористы указали сотрудникам ФСБ место тайника в лесу, где хранились компоненты для самодельного взрывного устройства. Кроме того, была найдена их переписка с другими участникам группировки, которая изобличает их намерения. На допросе один из задержанных признался, что должен был совершить теракт в Липецке по заданию руководства «Правого сектора».

«Задержанные лица проходили специальную подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки в тылу противника. Граждане Украины для подготовки терактов на территории региона посещали вокзалы, и остановки городского транспорта, где неоднократно оставляли сумки и пакеты для проверки бдительности жителей», — рассказал сотрудник специальной службы.

Ранее сообщалось, что в селе Горицы Добровского района Липецкой области задержаны ранее прибывшие в Россию украинцы. Они намеревались подорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в людном месте «на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка».

14 июля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в пяти регионах страны задержаны пособники, собиравшие деньги для террористов под видом благотворительности. Пособники собирали средства для запрещенной в РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Задержания прошли в Кабардино-Балкарской Республике, Астраханской, Волгоградской, Самарской и Московской областях.