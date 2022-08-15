Пластический хирург назвал самые сложные эстетические операции

Ведущий врач-пластический хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе рассказал «Известиям», какие эстетические операции являются наиболее сложными в исполнении и требуют максимально высокой квалификации хирурга.

По словам специалиста, самой сложной пластической операцией можно назвать ринопластику (коррекция формы носа), так как она несет в себе не только эстетическое, но и функциональные значение.

«К сожалению, многие пациенты к ринопластике относятся несерьезно. Например, при желании изменить кончик носа, они не понимают, что, сделав один кончик, хирург не исправит форму носа полностью и не придет к желаемому результату. Для выполнения данной операции хирург должен обладать очень обширными знаниями анатомии носа, владеть различными методами проведения операции, хорошо знать функциональные особенности носа и подобрать именно ту методику, которая подойдет данному пациенту в данной ситуации», — объяснил он.

В послеоперационный период врач должен постоянно находиться рядом с пациентом и наблюдать за его состоянием. Как минимум в течение года пациенту нужно посещать регулярные осмотры, чтобы отслеживать, как спадает отек, какие происходят рубцевания.

Еще одной серьезной операцией считается абдоминопластика (коррекция формы живота). В каждом конкретном случае хирург должен понимать, какой необходимо сделать разрез и какой он должен быть длины.

«Хирургу необходимо мобилизовать ткани таким образом, чтобы не привести к некрозу ткани, ушить диастаз, убрать грыжи, если такие существуют, а также создать форму и талию <...> Нужно понимать, что любое натяжение может привести к напряжению тканей и нарушению кровоснабжения, поэтому хирург должен тщательно спланировать операцию и учесть все эти серьезные нюансы. В таком случае послеоперационный период проходит хорошо», — добавил Гогиберидзе.

При неправильной работе хирурга у пациента может возникнуть реакция на шовный материал, на чрезмерное напряжение и натяжение, что может привести к каким-либо неприятным последствиям, например, к преобразованию рубца.

Также пластический назвал сложной операцией маммопластику (коррекция формы молочных желез), направленную на уменьшение больших размеров молочных желез. Так, при гигантомастии (чрезмерном увеличении молочных желез) чаще всего приходится делать свободную пересадку сосково-альвеолярного комплекса. При этом врачу приходится проделать ряд очень точных манипуляций, требующих предельной внимательности и осторожности. Все это необходимо, чтобы избежать возникновения сильной гематомы и отечности, а также минимизировать риски развития некроза.

Кроме того, специалист упомянул круговую подтяжку лица (фейслифтинг). Для проведения данной операции нужно хорошо знать анатомию лица.

«Делать лицо по схеме нельзя, потому что в результате можно получить схематичное, но не очень красивое лицо. Если делать по схеме, можно недотянуть, либо перетянуть, что может привести к нарушению мимики», — отметил пластический хирург.

По его словам, важно понимать, что операция в современных условиях должна проходить мягко и щадяще для пациента, не наносить ему вред, а, наоборот, способствовать быстрой реабилитации и скорейшему возвращению к нормальному образу жизни.

«В связи с этим я рекомендую очень внимательно относиться к выбору пластического хирурга. И уж тем более, если речь идет о таких серьезных операциях», — заключил он.

В феврале врач-пластический хирург, заведующий отделением пластической хирургии в «СМ-Клиника» Михаил Коростелев рассказал «Известиям», что ринопластика оказалась самой популярной операцией среди мужчин. По словам специалиста, чаще всего мужчины обращаются к пластическим хирургам в связи с посттравматической деформацией носа. Как правило, исправление формы носа практически всегда сочетается с восстановлением или улучшением функции носового дыхания