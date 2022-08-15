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РФ призвала Литву не препятствовать оплате транзита в Калининград

РФ призвала Вильнюс прекратить игры по калининградскому транзиту и вести себя «по-взрослому»
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Москва призывает Вильнюс прекратить создавать препятствия для оплаты транзита в Калининград. Об этом 15 августа заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

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«Мы призывали их тогда и сейчас вести себя по-взрослому, не заниматься тем, чем они сейчас занимаются, придумками разными», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день в правительстве Калининградской области заявили, что решение литовского Шяуляй банка о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в регион. Там пояснили, что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в иностранной валюте.

28 июля стало известно, что Шяуляй банк с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а 1 сентября будут остановлены расчеты во всех остальных валютах.

Тогда же Россия передала Литве ноту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь пояснил, что республика замкнула весь калининградский грузовой транзит на единственный банк, который объявил о прекращении отношений с РФ.

18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.

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