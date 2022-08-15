Калининград не увидел рисков для транзита из-за отказа Шяуляй Банка принимать рубли

Решение литовского Шяуляй Банка о прекращении операций с Россией в рублях не повлияет на железнодорожный транзит в Калининградскую область. Об этом 15 августа заявил руководитель пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков.

«То, что Шяуляй Банк перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в [иностранной] валюте», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее, 28 июля, стало известно, что Шяуляй Банк с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, а 1 сентября будут остановлены расчеты во всех остальных валютах.

Тогда же Россия передала Литве ноту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь пояснил, что республика замкнула весь калининградский грузовой транзит на единственный банк, который объявил о прекращении отношений с РФ. Он назвал это решение ударом по калининградскому транзиту с другого направления.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, пояснил, что отказ обслуживающего транзит грузов в Калининград литовского банка от сотрудничества с Россией с 1 сентября будет означать невозможность оплаты проезда, в связи с чем Литва может перестать пропускать транспорт.

18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область из Литвы. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Позже Еврокомиссия опубликовала разъяснения по транзиту подпавших под западные санкции грузов. В них указано, что железнодорожные перевозки разрешены с соблюдением ряда условий.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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