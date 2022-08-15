На Украине погиб летчик Листопад

Во время спецоперации по защите Донбасса погиб летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Листопад. Об этом 15 августа заявило издание «Думская».

«В 2019 году Антон Листопад был признан лучшим пилотом Украины. Во время военного парада в Киеве в честь 30-летия независимости Украины он возглавлял авиационную колонну, пролетевшую над Крещатиком», — сказано в сообщении.

Новость о смерти летчика подтвердил представитель госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.

Обстоятельства гибели Листопада не называются.

В день воздушных сил Украины, отмечавшийся 7 августа, листопад был награжден орденом «За Мужество» III степени, который вручил президент страны Владимир Зеленский.

5 августа стало известно о смерти полковника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Руслана Попова. С 2014 года он принимал участие в боевых действиях на Украине. После смерти он был награжден званием Героя Украины и орденом «Золотая звезда».

27 июля сообщалось о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ Александра Кукурбы. Он являлся пилотом истребителя Су-25.

24 июля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал о ликвидации российскими военными командира 28-й бригады ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.