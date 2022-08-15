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На Украине погиб летчик Листопад

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Во время спецоперации по защите Донбасса погиб летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Листопад. Об этом 15 августа заявило издание «Думская».

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«В 2019 году Антон Листопад был признан лучшим пилотом Украины. Во время военного парада в Киеве в честь 30-летия независимости Украины он возглавлял авиационную колонну, пролетевшую над Крещатиком», — сказано в сообщении.

Новость о смерти летчика подтвердил представитель госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции в Ивано-Франковской области Владимир Веркалец.

Обстоятельства гибели Листопада не называются.

В день воздушных сил Украины, отмечавшийся 7 августа, листопад был награжден орденом «За Мужество» III степени, который вручил президент страны Владимир Зеленский.

5 августа стало известно о смерти полковника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Руслана Попова. С 2014 года он принимал участие в боевых действиях на Украине. После смерти он был награжден званием Героя Украины и орденом «Золотая звезда».

27 июля сообщалось о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ Александра Кукурбы. Он являлся пилотом истребителя Су-25.

24 июля депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал о ликвидации российскими военными командира 28-й бригады ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской Народных Республик обратились за помощью к Москве.

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