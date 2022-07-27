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На Украине сообщили о гибели начальника разведки штаба 299-й бригады ВСУ

На Украине сообщили о гибели начальника разведки 299-й бригады Кукурбы
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Фото: Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai
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На Украине погиб майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Кукурба. Об этом 27 июля пишет издание Telegraf со ссылкой на Нижневербижскую сельскую раду.

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Уточняется, что в апреле текущего года ему было присвоено звание Героя Украины.

По данным СМИ, Кукурба был пилотом Су-25.

Ранее, 24 июля, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко рассказал о ликвидации российскими военными командира 28-й бригады ВСУ. По словам депутата, погибший командир бригады участвовал в боевых действиях с 2014 года, в сентябре прошлого года стал командиром одесской 28-й бригады.

Ранее в этот день сообщалось, что на Украине был ликвидирован польский боец ММА Томаш Валентек. Он был добровольцем в «Интернациональном легионе» обороны страны. Представители властей Польши пока не прокомментировали появившееся сообщение.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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