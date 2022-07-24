В Николаевской области ликвидировали командира 28-й бригады ВСУ

Российские военные ликвидировали в Николаевской области командира 28-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 24 июля депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«Погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковник Виталий Гуляев», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, погибший командир бригады участвовал в боевых действиях на передовой с 2014 года, в сентябре прошлого года стал командиром одесской 28-й бригады.

В последние дни Гуляев находился на южном направлении, был ликвидирован российскими военными.

Ранее в этот день сообщалось, что на Украине был ликвидирован польский боец ММА Томаш Валентек. Он был добровольцем в «Интернациональном легионе» обороны страны. Представители властей Польши пока не прокомментировали появившееся сообщение.

24 июля стало известно, что в Николаевской области намерены провести рейд, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с Россией. Председатель Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Ким обратился к украинцам с предложением выплатить каждому, кто донесет на предполагаемого российского артиллерийского корректировщика, по $100.

К настоящему времени стало известно, что задержали десять человек, подозреваемых в сотрудничестве с РФ.

Николаевская область граничит с освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской областью.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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