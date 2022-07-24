Николаевский губернатор заподозрил всех горожан в работе на Россию

Председатель Николаевской областной государственной администрации (ОГА) Виталий Ким заявил, что подозревает в сотрудничестве с Россией всех жителей города.

«Я подозреваю всех. Но у нас в городе их только несколько», — цитирует его 24 июля британская газета The Telegraph.

По словам Кима, власти уже задержали десять человек, которые подозреваются в сотрудничестве с представителями РФ.

Украинских военных и правоохранителей будут обучать поиску диверсантов, добавил глава области.

Ранее, 19 июля, Ким заявил о планах закрыть Николаев на несколько дней для проведения рейда, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. Он обратился к украинцам с предложением выплатить каждому, кто донесет на предполагаемого российского артиллерийского корректировщика, по $100.

Николаевская область граничит с освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской областью.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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