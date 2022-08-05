Управление разведки министерства обороны Украины сообщило о гибели полковника

Погиб полковник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Руслан Попов, сообщило ведомство 5 августа в Telegram.

Как отмечается, он вышел на пенсию за выслугу лет, но в 2014-м стал участвовать в боевых действиях в Донбассе. Во время начала российской спецоперации он находился в Мариуполе и был в городе до конца марта.

Министерство также уточнило, что офицер имел ряд наград.

«Посмертно получил еще две награды: звание Героя Украины указом президента и орден «Золотая Звезда», — говорится в сообщении.

Издание Telegraf 27 июля написало о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Кукурбы. По информации СМИ, он был пилотом Су-25.

До этого, 24 июля, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал о ликвидации российскими военными командира 28-й бригады ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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