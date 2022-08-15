В Совфеде ответили на угрозы Киева уничтожить Крымский мост

Россия не позволит разрушить Крымский мост ни при каких обстоятельствах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 15 августа, комментируя заявления украинских политиков о планах удара по объекту. В эфире «Россия-24» он также добавил, что Крымский мост строился с учетом возможных рисков.

По словам Косачева, сейчас у Украины нет собственного оружия, позволяющего ударить по мосту. Если мост атакуют, добавил вице-спикер, то будет очевидно, что вооружение для этого Киев получил извне.

Он также добавил, что проблемы в функционировании Крымского моста создадут проблемы для тысяч людей из Крыма и близлежащих регионов.

Ранее, 15 августа, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заверил, что мост надежно защищен, а у Киева отсутствуют военные возможности повредить его.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.