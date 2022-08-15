Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об успешном выполнении задач военными РФ в спецоперации
Мир
В Литве предложили предприятиям перейти на гибкий график в связи дефицитом газа
Армия
Путин заявил о превосходстве российского оружия над аналогами
Общество
Первый полет обновленного SSJ-100 запланирован на середину 2023 года
Мир
Пожар в ТЦ «Сурмалу» в Ереване потушили
Мир
Удар ВСУ по Энергодару попал на видео
Мир
Аналитики оценили вероятность сделки по нефти между Россией и Афганистаном
Мир
На Украине арестовали более 40 российских ж/д вагонов на $683 тыс.
Мир
The Guardian заявила о возможном отказе Запада от поддержки Киева этой зимой
Политика
В Совфеде ответили на угрозы Киева уничтожить Крымский мост
Мир
Парламент Украины поддержал продление военного положения до 21 ноября
Политика
Китаист рассказал о риске противостояния США и КНР

В Совфеде ответили на угрозы Киева уничтожить Крымский мост

Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что Крымский мост строился с учетом возможных рисков
0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не позволит разрушить Крымский мост ни при каких обстоятельствах, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 15 августа, комментируя заявления украинских политиков о планах удара по объекту. В эфире «Россия-24» он также добавил, что Крымский мост строился с учетом возможных рисков.

Препоны доступа: что стоит за словами Киева об атаке на Крымский мост
Украинские генералы надеются на дальнобойное западное оружие, поставки которого уже пообещали США

По словам Косачева, сейчас у Украины нет собственного оружия, позволяющего ударить по мосту. Если мост атакуют, добавил вице-спикер, то будет очевидно, что вооружение для этого Киев получил извне.

Он также добавил, что проблемы в функционировании Крымского моста создадут проблемы для тысяч людей из Крыма и близлежащих регионов.

Ранее, 15 августа, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заверил, что мост надежно защищен, а у Киева отсутствуют военные возможности повредить его.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на саммите НАТО в июне представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что объект является целью номер один для ударов ВСУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что угроза подрыва этого моста со стороны Киева поступает уже не первый раз и Кремль принимает этот факт во внимание.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022