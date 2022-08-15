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Первый полет обновленного SSJ-100 запланирован на середину 2023 года

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Фото: ТАСС/Zuma
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Первый полет импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 запланирован на середину 2023 года. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь журналистам на форуме «Армия-2022».

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Он также заявил о планах продления летной годности «Суперджетам» посредством замены российско-французских двигателей SaM-146 на российские ПД-8. В настоящий момент вариант ремоторизации уже обсуждается с авиационными и лизинговыми компаниями.

«И та система послепродажного обслуживания по «Суперджетам», которая была создана, она сейчас позволяет нам поддерживать», — заявил Слюсарь.

1 августа гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский анонсировал поставку первых двух импортозамещенных самолетов Superjet New до конца 2023 года.

По его словам, в марте 2023 года должен состояться первый полет опытного самолета Superjet New, для этого уже в октябре-ноябре этого года «Иркут» должен приступить к полетам на летающей лаборатории Ил-76 с двигателем ПД-8, который входит в комплектацию Superjet New.

25 июля холдинг «Росэлектроника», входящий в корпорацию «Ростех», сообщил, что разработал и создал электронные компоненты для связного оборудования Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

16 июня министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров анонсировал производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

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