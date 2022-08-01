«Иркут» пообещал поставить первые два Superjet New до конца 2023 года
Поставки первых двух импортозамещенных самолетов Superjet New состоятся до конца 2023 года, сообщил телеканалу «Россия 24» гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.
Видеосюжет канала был размещен в Telegram-канале корпорации «Ростех».
«У нас планы не изменились — два самолета Sukhoi Superjet (импортозамещенных. — Ред.) должны быть поставлены эксплуатантам до конца 2023 года, начиная с 2024 года — выпуск по 20 самолетов в год», — заявил Богинский.
По его словам, в марте 2023 года должен состояться первый полет опытного самолета Superjet New, для этого уже в октябре-ноябре этого года «Иркут» должен приступить к полетам на летающей лаборатории Ил-76 с двигателем ПД-8, который входит в комплектацию Superjet New.
Первый российский двигатель для первой опытной машины должен быть поставлен в феврале 2023 года, поставка двигателя для второй опытной машины должна состояться в июне 2023 года, а осенью 2023 года должны начаться поставки ПД-8 для серийных машин, рассказал Богинский.
25 июля холдинг «Росэлектроника», входящий в корпорацию «Ростех», сообщил, что разработал и создал электронные компоненты для связного оборудования Sukhoi Superjet 100 и МС-21.
16 июня министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров анонсировал производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.
Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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