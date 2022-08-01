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«Иркут» пообещал поставить первые два Superjet New до конца 2023 года

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Фото: commons.wikimedia.org
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Поставки первых двух импортозамещенных самолетов Superjet New состоятся до конца 2023 года, сообщил телеканалу «Россия 24» гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

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Видеосюжет канала был размещен в Telegram-канале корпорации «Ростех».

«У нас планы не изменились — два самолета Sukhoi Superjet (импортозамещенных. — Ред.) должны быть поставлены эксплуатантам до конца 2023 года, начиная с 2024 года — выпуск по 20 самолетов в год», — заявил Богинский.

По его словам, в марте 2023 года должен состояться первый полет опытного самолета Superjet New, для этого уже в октябре-ноябре этого года «Иркут» должен приступить к полетам на летающей лаборатории Ил-76 с двигателем ПД-8, который входит в комплектацию Superjet New.

Первый российский двигатель для первой опытной машины должен быть поставлен в феврале 2023 года, поставка двигателя для второй опытной машины должна состояться в июне 2023 года, а осенью 2023 года должны начаться поставки ПД-8 для серийных машин, рассказал Богинский.

25 июля холдинг «Росэлектроника», входящий в корпорацию «Ростех», сообщил, что разработал и создал электронные компоненты для связного оборудования Sukhoi Superjet 100 и МС-21.

16 июня министр промышленности и торговли РФ, вице-премьер Денис Мантуров анонсировал производство 142 самолетов SSJ-New с увеличенным количеством российских комплектующих, 270 самолетов МС-21, по 70 самолетов Ил-114-300 и самолетов Ту-214 и 12 самолетов Ил-96-300.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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