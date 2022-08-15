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Мелитопольский государственный университет получил аккредитацию в РФ

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Фото: obrnadzor.gov.ru
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Мелитопольский государственный университет им. А.С. Макаренко получил аккредитацию в России, заявили 15 августа в пресс-службе Рособрнадзора.

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«Мелитопольский государственный университет им. А.С. Макаренко успешно прошел процедуру государственной аккредитации в России. Свидетельство об аккредитации ректору вуза Андрею Чуйкову вручил первый заместитель руководителя Рособрнадзора Сергей Рукавишников. Теперь вуз сможет выдавать своим выпускникам российские дипломы государственного образца», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в состав Мелитопольского государственного университета вошли четыре вуза Запорожской области. Среди них: Мелитопольский аграрный университет, Мелитопольский педагогический университет, Бердянский педагогический университет и Классический частный университет.

Во время церемонии вручения свидетельства Рукавишников отметил, что получение аккредитации является большой победой и общей заслугой всего коллектива учебного заведения.

«Почетными гостями университета на церемонии вручения также стали заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов и министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик. Участники встречи выразили готовность оказывать университету всестороннюю помощь в его дальнейшем развитии», — сообщается в пресс-релизе.

Ранее, 14 июля, четыре вуза Луганской Народной Республики получили российскую аккредитацию.

В тот же день выпускники школы № 48 города Херсон первыми в области получили аттестаты об общем образовании российского образца. Медали и аттестаты выпускникам прибыл вручать министр просвещения России Сергей Кравцов, который также поздравил директора школы с получением российской государственной аккредитации.

7 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школы Бердянска, Херсона и Угледара в ближайшие дни получат аккредитацию и смогут начать выдавать выпускникам аттестаты российского образца.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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