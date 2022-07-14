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Четыре вуза ЛНР прошли аккредитацию в России

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Четыре вуза Луганской Народной Республики получили российскую аккредитацию, сообщила 14 июля заместитель председателя правительства ЛНР Анна Тодорова.

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«Следуя курсам интеграции в образовательное пространство РФ, наши образовательные организации высшего образования проходят аккредитацию в РФ: четыре наших вуза прошли аккредитацию», — рассказала Тодорова в ходе круглого стола «О социальной защите и поддержке семей с детьми и молодежи в Донецкой и Луганской народных республиках и на освобожденных территориях».

Ранее, 14 июля, выпускники школы № 48 города Херсон первыми в области получили аттестаты об общем образовании российского образца. Медали и аттестаты выпускникам прибыл вручать министр просвещения России Сергей Кравцов, который также поздравил директора школы с получением российской государственной аккредитации.

7 июля глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школы Бердянска, Херсона и Угледара в ближайшие дни получат аккредитацию и смогут начать выдавать выпускникам аттестаты российского образца.

29 июня сообщалось, что первая школа в Запорожье получила российскую аккредитацию. Музаев отметил, что школа, получившая свидетельство об аккредитации в соответствии с российским законодательством, имеет право выдавать аттестаты об окончании школы.

28 июня сообщалось, что школьную программу для учеников в Донбассе адаптируют под российские учебники. Для профильной переподготовки педагогов в Ростове-на-Дону и Крыму подготовили координационные центры. К настоящему моменту обучение в них прошли уже несколько тысяч преподавателей.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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