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Mini предложила Cooper SE для водителей с ограниченными возможностями

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Фото: Mini
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Компания Mini представила электрическую версию хетчбэка Cooper SE для водителей с ограниченными возможностями. По оценке специалистов, такая машина дороже электрического Mini на €4000–5000. Об этом сообщил немецкий журнал Autobild.

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Из изменений в салоне эксперты отметили руль, оснащенный дополнительным кольцом, которое отвечает за педаль газа.

Кольцо расположено внутри рулевого колеса и обеспечивает удобное ручное управление машины простым нажатием руки. Кольцо может быть деактивировано с помощью специального переключателя, а при необходимости его можно удалить из машины.

В машине установлена специальная программа вождения, которая позволяет людям с ограниченными возможностями осуществлять плавный пуск и маневрирование в Mini Cooper SE. Торможение осуществляется с управляемым усилием с помощью штатного рычага.

Компания BMW, которой принадлежит марка Mini, сообщила, что вариант электромобиля для водителей с ограниченными возможностями стоит на €4000–5000 дороже.

Компания отметила, что новую версию Mini опробовал автогонщик Алекс Дзанарди, страдающий параличом нижних конечностей.

15 июля модель Mini Cooper SE Convertible с полностью электрической трансмиссией показали в Америке. Британский автопроизводитель утверждает, что такой вариант машины может разогнаться до 100 км/ч за 7,7 сек.

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